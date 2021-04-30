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Журналисту "Радио Свобода" продлили арест в Крыму. Обвиняют в изготовлении взрывчатки

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму продлили арест Владислава Есипенко, который является журналистом-фрилансером "Радио Свобода". Арест продлили до середины июля.

Об этом сообщают "Ґрати".

Киевский районный суд Симферополя принял решение о продлении ареста сегодня.

Ходатойство подал майор юстиции Виталий Власов, который ведет дело. Он настаивал на аресте, утверждая, что Есипенко, в случае освобождения из-под стражи, может продолжить преступную деятельность, скрыться на материковой территории Украины, а также угрожать свидетелям и уничтожить улики.

Следствие намерено также провести судебно-биологическую экспертизу следов Есипенко на взрывчатке. Результаты взрывотехнической экспертизы, которая доказывала, что найденный предмет действительно взрывчатка, следователь представил на сегодняшнем заседании.

В свою очередь адвокат Алексей Ладин просил для Есипенко домашний арест. Ходатайство следователя он назвал необоснованным и немотивированным, поскольку никаких доказательств рисков, в случае освобождения Есипенко из СИЗО, тот не представил.

Напомним, 16 марта ФБС сообщила, что задержала во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко, которого они назвали "гражданином Российской Федерации". Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

После этого, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России и требует освободить журналиста.

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