Журналісту "Радіо Свобода" продовжили арешт у Криму. Звинувачують у виготовленні вибухівки

Київський районний суд Сімферополя прийняв рішення про продовження арешту сьогодні.

Клопотання подав майор юстиції Віталій Власов, який веде справу. Він наполягав на арешті, стверджуючи, що Єсипенко, у разі звільнення з-під варти, може продовжити злочинну діяльність, сховатися на материковій території України, а також погрожувати свідкам і знищити докази.

Слідство має намір також провести судово-біологічну експертизу слідів Єсипенка на вибухівці. Результати вибухотехнічної експертизи, яка доводила, що знайдений предмет дійсно вибухівка, слідчий представив на сьогоднішньому засіданні.

У свою чергу адвокат Олексій Ладін просив для Єсипенка домашній арешт. Клопотання слідчого він назвав необґрунтованим і невмотивованим, оскільки жодних доказів ризиків, у разі звільнення Єсипенка з СІЗО, той не представив.