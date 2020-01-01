Журналисту Гайворонскому запретили въезд в Россию

Депортированному из оккупированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, он в течение девяти дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае РФ.

После вмешательства и. о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины, Гайворонского освободили и в сопровождении приставов доставили к российско-украинской границе, а именно к пункту пропуска "Чертково".

"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - рассказал журналист.

На данный момент уже находится в Киеве и поселился в хостеле.В этом ему помог глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также он отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и Российской Федерации.

А также добавил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Напомним, ранее Рефат Чубаров сообщал, что Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину. Его го в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы Российской Федерации выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое в Луганской области.

Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.