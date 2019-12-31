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Журналиста Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину

Новости » Общество     31.12.2019 - 08:35
Журналиста Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину
Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

По словам Рефата Чубарова, Гайвороновский направляется в Киев

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из оккупированного Крыма на материковую часть Украины журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чубарова в Facebook.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск, который поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", - написал Чубаров.

Как сообщил Чубарову Гайворонский, его в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и миграционной службы Российской Федерации выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое в Луганской области.

По слова главы Меджлиса, сейчас Гайворонский должно быть уже в Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев.

Напомним, 20 декабря "Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

Ранее судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.

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