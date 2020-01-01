Журналісту Гайворонському заборонили в'їзд у Росію

Депортованим з окупованого Криму на материкову Україну блогера і журналіста Євгену Гайворонському заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За його словами, він протягом дев'яти днів перебував у в'язниці для іноземців" в Краснодарському краї РФ.

Після втручання в. про. генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, російського політолога Ігоря Эйдмана і помічника прем'єр-міністра України, Гайворонського звільнили і в супроводі приставів доставили до російсько-українському кордоні, а саме до пункту пропуску "Чертково".

"Выдворял мене співробітник ФСБ і він мені поставив заборону в'їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. У готелі мені випрали всі речі, привели в порядок. Потім купили квиток на потяг до Києва", - розповів журналіст.

На даний момент вже знаходиться в Києві і оселився в хостелі.У цьому йому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також він зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, так як має "грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок" по ситуації в Криму та Російської Федерації.

А також додав, що "хотів би внести серйозний вклад у справу деокупації Криму".

Нагадаємо, раніше Рефат Чубаров повідомляв, що Гайворонського депортували з Криму на материкову Україну. Його го в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби Російської Федерації видворили в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове Луганської області.

Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення і незабаром заарештували.