Журналістку, яка писала про COVID-19, знову засудили: у чому її звинувачують

Китайську журналістку Чжань Чжан, яка однією з перших розповіла про поширення вірусу COVID-19, знову засудили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на менеджерку з адвокації правозахисної організації "Репортери без кордонів" Олександру Бєляковську в соцмережі Х та агентство Reuters.

Журналістку засудили до чотирьох років позбавлення волі.

"Спочатку її ув'язнили за репортаж про COVID-19, а потім знову заарештували за висвітлення порушень прав", - ідеться у дописі правозахисниці.

Також повідомляється, що до суду не допустили дипломатів а всі подробиці приховували.

Чжань Чжан засудили у грудні 2020 року за звинуваченням у "розпалюванні сварок та провокуванні конфліктів" у Китаї, після її публікацій, зокрема відео, з переповнених лікарень та порожніх вулиць Уханя.

Через місяць після арешту вона оголосила голодування. Але, за словами адвокатів, їй зв’язували руки та примусово годували через зонд.

У чому звинувачують журналістку

Чжань звільнили у травні 2024 року, але вже через три місяці знову затримали, помістивши до шанхайського слідчого ізолятора Пудун. 19 вересня 2025 року, їй оголосили новий вирок - чотири роки позбавлення волі.

Китайська влада ніколи публічно не уточнювала, за яку діяльність було висунуто звинувачення Чжан, пише Reuters.

“Її випробування та переслідування мають припинитися. Міжнародна дипломатична спільнота як ніколи нагально має тиснути на Пекін, щоб той негайно звільнив її”, – наголосив д иректор з адвокації та допомоги "Репортерів без кордонів" Антуан Бернар.

Чжань Чжан є лауреаткою премії "За свободу преси" 2021 року.