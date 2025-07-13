Журналістка NYT з'їздила до кадирівців та написала про "напад України на РФ": реакція МЗС
Журналістка NYT Нанна Гейтман провела шість днів у прифронтових районах Курської області РФ, де її супроводжували члени російського спецпідрозділу "Ахмат".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та заяву речника МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х
Після її повернення американське видання The New York Times опублікувало репортаж із прикордонних з Україною районів Курської області РФ, над якими росіяни відновили контроль.
"Коли я відвідала цей район у березні, поля були всіяні тушами корів та свиней, а також трупами мирних жителів та солдатів. Форма, яку можна було побачити серед полеглих, була переважно російською", - повідомила вона.
Водночас вона написала, що "бої навколо мирних жителів, які перебували тут у пастці, тривали місяцями, включаючи бомбардування російськими військовими".
Гейтман також зазначає, що Курщина "є рідкісним місцем у цій війні, де російські мирні жителі опинилися під контролем українських військ, тоді як великі території України досі залишаються окупованими Росією".
Проте у тексті немає згадок про руйнування й вбивства цивільних на окупованих Росією територіях, як і про того, що українська операція на Курщині стала відповіддю на роки неспровокованої жорстокої війни РФ проти України.
Авторка також цитує жительок прикордонних територій РФ, одна з яких говорить, що, оскільки українці не могли дістатися до Москви, то "вдарили по своїх, по своїх сусідах", бо "половина наших родичів – українці".
Речник МЗС України Георгій Тихий обурився публікацією та назвав матеріал маніпуляцією рівня журналіста Волтера Дюранті.
"Той, хто в NYT вирішив, що розумно буде публікувати матеріали разом із російськими військовими злочинцями, прийняв найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції рівня Дюранті повертаються в NYT", - заявив речник.
Зауважимо, що мова йде про англо-американського журналіста, який впродовж 14 років (1922-1936) очолював московське бюро газети "Нью-Йорк Таймс", взяв у 1929 ексклюзивне інтерв'ю у Йосипа Сталіна, а у 1932 за серію репортажів з СРСР здобув престижну Пулітцерівську премію в журналістиці й наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах.
Ситуація в Курській області
Нагадаємо, що влітку 2024 року після початку операції Сили оборони взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області.
Москва навіть залучила Північну Корею до бойових дій у Курській області. Як доказ, ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів.
Проте вже цієї весни начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.
Примітно, що дана заява тоді пролунала на фоні того, що ЗСУ й надалі продовжували контролювати десятки квадратних кілометрів в регіоні.
Сам Путін пізніше також оголосив про нібито "повний розгром противника в курському прикордонні".
Варто зазначити, що навесні російська пропаганда на тлі повідомлень про "повне звільнення" Курської області також розгорнула новий етап масштабної дезінформаційної кампанії.
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