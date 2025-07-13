Журналістка NYT Нанна Гейтман провела шість днів у прифронтових районах Курської області РФ, де її супроводжували члени російського спецпідрозділу "Ахмат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та заяву речника МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х

Після її повернення американське видання The New York Times опублікувало репортаж із прикордонних з Україною районів Курської області РФ, над якими росіяни відновили контроль.

"Коли я відвідала цей район у березні, поля були всіяні тушами корів та свиней, а також трупами мирних жителів та солдатів. Форма, яку можна було побачити серед полеглих, була переважно російською", - повідомила вона.

Водночас вона написала, що "бої навколо мирних жителів, які перебували тут у пастці, тривали місяцями, включаючи бомбардування російськими військовими".

Гейтман також зазначає, що Курщина "є рідкісним місцем у цій війні, де російські мирні жителі опинилися під контролем українських військ, тоді як великі території України досі залишаються окупованими Росією".

Проте у тексті немає згадок про руйнування й вбивства цивільних на окупованих Росією територіях, як і про того, що українська операція на Курщині стала відповіддю на роки неспровокованої жорстокої війни РФ проти України.

Авторка також цитує жительок прикордонних територій РФ, одна з яких говорить, що, оскільки українці не могли дістатися до Москви, то "вдарили по своїх, по своїх сусідах", бо "половина наших родичів – українці".

Речник МЗС України Георгій Тихий обурився публікацією та назвав матеріал маніпуляцією рівня журналіста Волтера Дюранті.

"Той, хто в NYT вирішив, що розумно буде публікувати матеріали разом із російськими військовими злочинцями, прийняв найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції рівня Дюранті повертаються в NYT", - заявив речник.

Зауважимо, що мова йде про англо-американського журналіста, який впродовж 14 років (1922-1936) очолював московське бюро газети "Нью-Йорк Таймс", взяв у 1929 ексклюзивне інтерв'ю у Йосипа Сталіна, а у 1932 за серію репортажів з СРСР здобув престижну Пулітцерівську премію в журналістиці й наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах.