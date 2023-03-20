Для журналістів закрили доступ до частини південних областей України, у тому числі до портів

Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
З 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена.
ЧЕРВОНА - робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена:
До червоної зони віднесено також всі об’єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.
ЖОВТА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи:
ЗЕЛЕНА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів змінив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. До списку включать прикордонні регіони та ті, які межують з прифронтовими.
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