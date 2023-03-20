Для журналистов закрыли доступ к части южных областей Украины, в том числе в порты

С 20 марта 2023 года в Украине установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации - красная, желтая и зеленая.

КРАСНАЯ - работа аккредитованных представителей средств массовой информации запрещена:

Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;

Винницкая область - приграничная местность;

на деоккупированных территориях;

Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);

Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;

Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.

К красной зоне относятся также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.

ЖЕЛТАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица:

Херсон (кроме южной части);

Николаевская область - Николаев, Баловное, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;

Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;

Одесская область - территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.

ЗЕЛЕНАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица: