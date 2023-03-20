Для журналистов закрыли доступ к части южных областей Украины, в том числе в порты

Вооруженные силы, согласно приказу главнокомандующего ВСУ, обновили условия работы представителей средств массовой информации в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
С 20 марта 2023 года в Украине установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации - красная, желтая и зеленая.
КРАСНАЯ - работа аккредитованных представителей средств массовой информации запрещена:
К красной зоне относятся также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.
ЖЕЛТАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица:
ЗЕЛЕНАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров изменил процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы агрессором. В список будут включены приграничные регионы и те, которые граничат с прифронтовыми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.