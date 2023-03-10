В Україні розширять перелік територій в зоні бойових дій
Кабінет міністрів змінив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. До списку включать прикордонні регіони та ті, які межують з прифронтовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegam.
З його словами, тепер діятиме наступний алгоритм:
- Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;
- Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;
- Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.
"До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями", - повідомив прем’єр.
Як зазначив Шмигаль, "це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують".
Нагадаємо, мешканці населених пунктів, включених до актуального Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ, мають право на пільги. Зокрема, внутрішнім переселенцям із цих регіонів виплачується по 2000 гривень на проживання.