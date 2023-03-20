Для журналістів закрили доступ до частини південних областей України, у тому числі до портів

Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

З 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена.

ЧЕРВОНА - робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена:

Одеська область - о. Зміїний, прикордонна місцевість на придністровському напрямку;

Вінницька область - прикордонна місцевість;

на деокупованих територіях;

Миколаївська область (Лупареве, Лимани, Прибузьке, Любомирівка, Киселівка, Новопетрівка, Снігурівка);

Херсонська область - смуга прибережних територіальних громад та окремі зони в межах територіальних громад населених пунктів Посад-Покровське, Правдине, Давидів Брід, Мала Олександрівка, Високопілля, а також смуга населених пунктів по обидва боки вздовж річки Інгулець;

Дніпропетровська область - територіальні громади вздовж берега Каховського водосховища до межі області.

До червоної зони віднесено також всі об’єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.

ЖОВТА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи:

Херсон (крім південної частини);

Миколаївська область - Миколаїв, Баловне, Нова Одеса, Єланець, Нововасилівка, Ольгопіль, Березнегуватське, Розанівка, Новоолександрівка, Дмитрівка, Новоскелюватка, Михайлівка, Новолазарівка, Троїцько-Сафонове, Зоря, Лепетиха, Біла Криниця, Червона Долина, Первомайське, Воскресенське, а також території Очаківської та Куцурубської громад;

Дніпропетровська область - Зеленодольськ, Апостолове, Михайло-Заводське;

Одеська область - територіальні громади вздовж Дунаю від гирла Бистрого до Рені, узбережжя Чорного моря і лиманів.

ЗЕЛЕНА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи: