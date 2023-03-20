Для журналистов закрыли доступ к части южных областей Украины, в том числе в порты
Вооруженные силы, согласно приказу главнокомандующего ВСУ, обновили условия работы представителей средств массовой информации в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
С 20 марта 2023 года в Украине установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации - красная, желтая и зеленая.
КРАСНАЯ - работа аккредитованных представителей средств массовой информации запрещена:
- Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;
- Винницкая область - приграничная местность;
- на деоккупированных территориях;
- Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);
- Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;
- Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.
К красной зоне относятся также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.
ЖЕЛТАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица:
- Херсон (кроме южной части);
- Николаевская область - Николаев, Баловное, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;
- Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;
- Одесская область - территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.
ЗЕЛЕНАЯ - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица:
- Кировоградская область - Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;
- Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);
- Винницкая область (за исключением красной зоны приграничья).
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров изменил процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы агрессором. В список будут включены приграничные регионы и те, которые граничат с прифронтовыми.
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