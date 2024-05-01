Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації", - заявив він.

Штучний додав, що після Великодніх свят у Раді зберуть журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті.