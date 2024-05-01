Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной рады

Предыстория

Десятки общественных организаций и представителей СМИ обратились в Верховную раду с призывом обеспечить доступ журналистов к заседаниям и кулуарам парламента.

В совместном заявлении говорится о том, что ограничения, которые были введены в 2022 году из соображений национальной безопасности, потеряли свою актуальность.

Сейчас закрытый режим работы парламента вызывает много вопросов и беспокойств.

Авторы заявления требуют от Верховной рады обеспечить возможность присутствия журналистов на заседаниях парламента и общения с депутатами в кулуарах.

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