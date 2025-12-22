Журналісти знайшли російський паспорт у дружини генерала СБУ: що кажуть в спецслужбі

СБУ відреагувала на публікації ЗМІ про родину керівника управління СБУ в Одеській області Віктора Доровського. У відомстві заявили, що всі факти перевірили та повідомили про спробу провокації з боку ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Що передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що дружина генерал-майора СБУ Віктора Доровського, який очолює управління СБУ в Одеській області, Оксана має громадянство країни-агресора.

А також про те, що під час повномасштабного вторгнення Доровська нібито вибудувала ділові зв’язки на Кіпрі з юристами, які перебувають під санкціями та пов’язані з проросійськими олігархами, зокрема Віктором Медведчуком і Вадимом Новинським.

Як стверджували журналісти, контакти з ними були розірвані лише після запиту ЗМІ до СБУ. Крім того, у 2018–2019 роках Доровська нібито придбала елітну нерухомість орієнтовною ринковою вартістю близько 1,3 млн доларів.

Коментар СБУ

Водночас в СБУ, коментуючи інформацію ЗМІ, заявили, що всі обставини щодо членів родини Доровського були своєчасно задекларовані та перевірені. Там зауважили, що його дружина займається підприємницькою діяльністю понад 15 років.

Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з дітьми до Кіпру, де продовжила бізнес через компанію CHANELO LIMITED. У спецслужбі запевнили, що вона не мала жодних контактів із підсанкційними кіпрськими юристами, а санкції щодо одного з них ініціювала саме СБУ.

Щодо громадянства, у відомстві підтвердили, що дружина посадовця отримала паспорт РФ у підлітковому віці після переїзду до Росії разом із батьками, однак ще у 2001 році повернулася до України. За даними СБУ, останній закордонний паспорт РФ Добровською був отриманий у 2005 році, а його термін дії сплив у 2010-му. Інших паспортів країни-агресора вона не отримувала. У спецслужбі також заявили, що жінка зверталася до органів РФ із заявами про відмову від громадянства, однак ці звернення залишили без розгляду.

Щодо питання майна та бізнесу родини, у СБУ зазначили, що нерухомість дружини Доровського будувалася поступово й була введена в експлуатацію у 2019 році, а частину коштів на її придбання надав батько посадовця - Олександр Доровський, який задовго до початку служби сина в СБУ мав високі офіційні доходи у фармацевтичній сфері.

Щодо кримінального провадження стосовно фармкомпаній, у спецслужбі наголосили, що суди скасували арешти на їхні активи, фірми були виключені з провадження, підозри посадовцям не оголошувалися, а зв’язків із державою-агресором встановлено не було.

Провокація ФСБ

В СБУ також заявили, що російська ФСБ намагалася організувати провокацію проти Доровського. За даними спецслужби, представники РФ планували дискредитаційну кампанію проти посадовця та шантажували його дружину вигаданим компроматом, погрожуючи поширенням нібито зібраних матеріалів через ЗМІ та телеграм-канали.

Зокрема, контакт із дружиною Доровського встановила представниця ФСБ, яка заявила про підготовку інформаційної атаки та запропонувала за грошову винагороду "зупинити" її реалізацію. За даними СБУ, за відмову від дискредитаційної кампанії російська сторона вимагала 250 тисяч доларів, які наполягала перерахувати на криптогаманець. При цьому справжньою метою ФСБ, як зазначають у СБУ, було домогтися звільнення генерала з посади.

Усі погрози та контакти з боку представників РФ були задокументовані, оскільки Віктор Доровський одразу передав отриману інформацію підрозділам внутрішньої безпеки СБУ.

У спецслужбі наголосили, що наведені російською стороною "компрометуючі матеріали" не відповідали дійсності, а також закликали медіа ретельно перевіряти джерела інформації, щоб не стати інструментом російських інформаційно-психологічних операцій.