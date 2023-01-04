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Журналісти встановили чотирьох операторів "Шахедів", які атакують Україну

Автор: Іван Носальський

Журналісти-розслідувачі встановили особи чотирьох російських військових, які керують іранськими дронами-камікадзе Shahed під час ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування "Слідство.Інфо" та "Наші гроші.Львів".

"Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися управляти дронами-камікадзе Shahed... Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ", - зазначають журналісти.

Вони зазначають, що під час розслідування вдалося встановити чотирьох військових з 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ, які беруть пряму участь в ударах по Україні.

Їхні імена:

  • Сергій Созінов;
  • Андрій Степовий (капітан ВПС РФ);
  • Гліб Півкін;
  • Євген Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Фото: праворуч Созінов, Півкін, Глухов (сайт Міністерства оборони РФ)

Журналісти розповідають, що восени 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час навчань в Ірані збігся з датою постачання Росії першої партії іранських дронів.

Тоді тренування військових РФ проводилися під приводом Армійських ігор, організованих країною-агресором. Вони проходили в іранському місті Кашан - неподалік секретної авіабази, на якій покупців дронів навчають їх управлінню.

Російські Армійські ігри закінчилися в Ірані 27 серпня, а за два тижні росіяни почали свої перші удари по Україні за допомогою дронів.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що в Білорусі помічено групу іранських інструкторів, які навчають російських військових і координують запуски іранських дронів-камікадзе.

Також ми писали, що, за неофіційними даними, Україна ліквідувала 10 військових інструкторів з Ірану наприкінці жовтня 2022 року.

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Російська ФедераціяІрандрониВійна Росії проти України