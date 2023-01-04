Журналисты установили четырех операторов "Шахедов", которые атакуют Украину

Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed во время ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Слідство.Інфо" и "Наші гроші.Львів".
"Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed... Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ", - отмечают журналисты.
Они отмечают, что в ходе расследования удалось установить четырех военных из 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые принимают прямое участие в ударах по Украине.
Их имена:
Журналисты рассказывают, что осенью 2022 года российские военные из этого центра прошли учения в Иране. Кроме того, время учений в Иране совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.
Тогда тренировки военных РФ проводились под предлогом Армейских игр, организованных страной-агрессором. Они проходили в иранском городе Кашан - неподалеку от секретной авиабазы, на которой покупателей дронов обучают их управлению.
Российские Армейские игры закончились в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.
Напомним, 29 декабря стало известно, что в Беларуси замечена группа иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.
Также мы писали, что, по неофициальным данным, Украина ликвидировала 10 военных инструкторов из Ирана в конце октября 2022 года.
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