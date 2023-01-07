Журналісти телеканалу FREEДОМ потрапили під обстріл у Бахмуті

У суботу, 7 січня знімальна група телеканалу FREEДОМ потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ. LIFE .

"Приліт був в ста метрах від автомобіля. Уламками від ворожих російських снарядів пошкоджено вікно. Транспортний засіб близько двох годин не можна було завести, оскільки вибухова вібрація спрацювала сигналізація", - розповіли журналісти телеканалу.

За словами кореспондентів, на допомогу їм прийшли українські військові, котрі допомогли розблокувати автомобіль.