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Журналісти телеканалу FREEДОМ потрапили під обстріл у Бахмуті

Фото: журналісти телеканалу FREEДОМ потрапили під обстріл у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 7 січня знімальна група телеканалу FREEДОМ потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ. LIFE.

"Приліт був в ста метрах від автомобіля. Уламками від ворожих російських снарядів пошкоджено вікно. Транспортний засіб близько двох годин не можна було завести, оскільки вибухова вібрація спрацювала сигналізація", - розповіли журналісти телеканалу.

За словами кореспондентів, на допомогу їм прийшли українські військові, котрі допомогли розблокувати автомобіль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

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Донецька областьБахмутОбстрілВійна Росії проти України