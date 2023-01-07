Журналісти телеканалу FREEДОМ потрапили під обстріл у Бахмуті

У суботу, 7 січня знімальна група телеканалу FREEДОМ потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ. LIFE.
"Приліт був в ста метрах від автомобіля. Уламками від ворожих російських снарядів пошкоджено вікно. Транспортний засіб близько двох годин не можна було завести, оскільки вибухова вібрація спрацювала сигналізація", - розповіли журналісти телеканалу.
За словами кореспондентів, на допомогу їм прийшли українські військові, котрі допомогли розблокувати автомобіль.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.