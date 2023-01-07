Журналисты телеканала FREEДОМ попали под обстрел в Бахмуте

В субботу, 7 января, съемочная группа телеканала FREEДОМ попала под российский обстрел в окрестностях Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FREEДОМ. LIFE .

"Прилет был в ста метрах от автомобиля. Обломками от вражеских российских снарядов повреждено окно в машине. Транспортное средство около двух часов было невозможно завести, поскольку взрывная вибрация сработала сигнализация", - рассказали журналисты телеканала.

По словам корреспондентов, на помощь им пришли украинские военные, которые помогли разблокировать автомобиль.