Журналисты телеканала FREEДОМ попали под обстрел в Бахмуте

В субботу, 7 января, съемочная группа телеканала FREEДОМ попала под российский обстрел в окрестностях Бахмута в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FREEДОМ. LIFE.
"Прилет был в ста метрах от автомобиля. Обломками от вражеских российских снарядов повреждено окно в машине. Транспортное средство около двух часов было невозможно завести, поскольку взрывная вибрация сработала сигнализация", - рассказали журналисты телеканала.
По словам корреспондентов, на помощь им пришли украинские военные, которые помогли разблокировать автомобиль.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.
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