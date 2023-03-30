Журналісти показали спорожнілу російську військову базу за 30 км від кордону з Україною (фото)

Журналісти "Схеми" зазначають, що одним з підтверджень проблем з оснащенням російських військ є спорожнілі військові бази. Розслідувачі звернули увагу на базу у селі Солоті Бєлгородської області, яка розташована у 30 км від кордонів Харківської області. Там базується 237-й танковий полк російської армії, який, як повідомляє Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі Ізюма у Харківській області.

Цю базу почали будувати ще у 2015 році, а завершили наприкінці 2020 року. За даними російського РБК, будівництвом займалася пітерська компанія "Мегалайн", що пов’язана з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Так, у розпорядженні "Схем" є знімки військові бази у Солоті, що зафіксовані супутником Planet Labs у період з січня 2022 року по березень 2023 року. Якщо до початку повномасштабної війни РФ проти України тут були сотні одиниць військової техніки, то станом на 23 березня вона майже порожня.

Зазначимо, що минулого тижня аналітики з Conflict Intelligence Team повідомили, що Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків та відправляє їх на війну в Україну. Зокрема, йдеться про застарілі танки Т-54/Т-55 часів Другої світової.

Аналітики публікували фотографії ешелонів російської техніки, яка рухається з Далекого Сходу на Захід РФ. Це може свідчити про проблеми з оснащенням російських військ.