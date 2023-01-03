Журналісти Франції потрапили під обстріл у Краматорську під час прямого ефіру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 .

Так, журналісти Поль Гаснє, Елоїза Грегуар та Тео Палфре опинилися у Краматорську (Донецька область). Незадовго до виходу в ефір вони були приголомшені обстрілом за кілька десятків метрів від того місця, де знаходилися.

Своєю чергою окупанти замість Краматорська "побачили" там Дружківку (Донецька область). Вони заявили, що нібито ракетними ударами накрили льодову арену і готельний комплекс, а у готелі жили іноземці.