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Журналисты Франции попали под обстрел в Краматорске во время прямого эфира

Фото: журналисты Франции попали под обстрел в Краматорске (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Так, журналисты Поль Гаснье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрэ оказались в Краматорске (Донецкая область). Незадолго до выхода в эфир они были ошарашены обстрелом в нескольких десятках метров от того места, где находились.

В свою очередь оккупанты вместо Краматорска "увидели" там Дружковку (Донецкая область). Они заявили, что якобы ракетными ударами накрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, а в гостинице жили иностранцы.

Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.

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