Журналистам не разрешали снимать пожар в Киево-Печерской лавре. Полиция возбудила дело
Полиция возбудила дело по факту препятствования священнослужителями работе журналистов, освещавших пожар в Киево-Печерской лавре. Нарушителям грозит до трех лет ограничения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По предварительным данным, в полицию обратился журналист одного из телеканалов. Он заявил, что во время освещения пожара в Киево-Печерской лавре неизвестные не давали ему снимать происшествие.
Правоохранители установили, что работе журналиста хотели помешать священнослужители. Они пытались оттолкнуть корреспондента с места съемки и отобрать аппаратуру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, сегодня в мастерской иконописи на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь удалось потушить через час после возгорания.
Отметим, в результате происшествия пострадали три человека, какие именно травмы они получили - не сообщалось.