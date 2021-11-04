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Журналистам не разрешали снимать пожар в Киево-Печерской лавре. Полиция возбудила дело

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 20:43
Журналистам не разрешали снимать пожар в Киево-Печерской лавре. Полиция возбудила дело Фото: пожар в Киево-Печерская лавре не давали снимать журналистам (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция возбудила дело по факту препятствования священнослужителями работе журналистов, освещавших пожар в Киево-Печерской лавре. Нарушителям грозит до трех лет ограничения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительным данным, в полицию обратился журналист одного из телеканалов. Он заявил, что во время освещения пожара в Киево-Печерской лавре неизвестные не давали ему снимать происшествие.

Правоохранители установили, что работе журналиста хотели помешать священнослужители. Они пытались оттолкнуть корреспондента с места съемки и отобрать аппаратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, сегодня в мастерской иконописи на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь удалось потушить через час после возгорания.

Отметим, в результате происшествия пострадали три человека, какие именно травмы они получили - не сообщалось.

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