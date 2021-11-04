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Журналістам не дозволяли знімати пожежу в Києво-Печерській Лаврі. Поліція порушила справу

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 20:43
Журналістам не дозволяли знімати пожежу в Києво-Печерській Лаврі. Поліція порушила справу Фото: пожежу в Києво-Печерській Лаврі не давали знімати журналістам (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція порушила справу за фактом перешкоджання священнослужителями роботі журналістів, які висвітлювали пожежа в Києво-Печерській Лаврі. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними, в поліцію звернувся журналіст одного з телеканалів. Він заявив, що під час освітлення пожежі в Києво-Печерській Лаврі невідомі не давали йому знімати подію.

Правоохоронці встановили, що роботі журналіста хотіли завадити священнослужителі. Вони намагалися відштовхнути кореспондента з місця знімання і відібрати апаратуру.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні в майстерні іконопису на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити через годину після загоряння.

Відзначити, в результаті події постраждали три людини, які саме травми вони отримали - не повідомлялося.

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