Журналістам не дозволяли знімати пожежу в Києво-Печерській Лаврі. Поліція порушила справу
Поліція порушила справу за фактом перешкоджання священнослужителями роботі журналістів, які висвітлювали пожежа в Києво-Печерській Лаврі. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За попередніми даними, в поліцію звернувся журналіст одного з телеканалів. Він заявив, що під час освітлення пожежі в Києво-Печерській Лаврі невідомі не давали йому знімати подію.
Правоохоронці встановили, що роботі журналіста хотіли завадити священнослужителі. Вони намагалися відштовхнути кореспондента з місця знімання і відібрати апаратуру.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, сьогодні в майстерні іконопису на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити через годину після загоряння.
Відзначити, в результаті події постраждали три людини, які саме травми вони отримали - не повідомлялося.