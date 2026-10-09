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Журналіста Ткача відпустили після затримання у Відні, - МЗС

11:37 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Журналіста Ткача відпустили після затримання у Відні, - МЗС Фото: Михайло Ткач (facebook.com/mixailotkach)
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Керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач у п'ятницю, 9 жовтня, був звільнений після затримання у Відні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник МЗС України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам.

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію", - зазначив він.

Тихий заявив, що МЗС продовжує працювати над з'ясуванням обставин затримання. Він додав, що крім Михайла Ткача також був затриманий оператор Ярослав Бондаренко - зараз консули з'ясовують, чи його відпустили теж.

"Захист прав громадян України - це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", - наголосив речник МЗС.

Оновлено о 12:03

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача звільнили о 4-й ранку, але його засоби зв’язку досі не повернули, тому редакція наразі не може з ним зв’язатися безпосередньо.

Вона додала, що Бондаренко під час затримання зазнав поранення і перебував у лікарні - поліція розпочала його допит лише вночі.

Мусаєва наголосила, що процесуальний статус обох журналістів наразі невідомий. За її словами, звинувачення, які висувалися їм під час утримання, "не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання".

"Це перша ситуація, коли їх утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння", - підкреслила вона.

Що передувало

Вчора, 8 жовтня, Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. В "Українській правді" заявили, що вважають затримання журналіста незаконним і вимагають його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

У виданні зазначили, що редакційне завдання, яке виконували Ткач і Бондаренко у Відні, було пов'язане з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

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