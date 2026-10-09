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Журналиста Ткача отпустили после задержания в Вене, - МИД

11:37 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Журналиста Ткача отпустили после задержания в Вене, - МИД Фото: Михаил Ткач (facebook.com/mixailotkach)
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Руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач в пятницу, 9 октября, был освобожден после задержания в Вене.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.

"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была решена. Мы благодарны австрийским дипломатам за надлежащую реакцию", - отметил он.

Тихий заявил, что МИД продолжает работать над выяснением обстоятельств задержания. Он добавил, что кроме Михаила Ткача также был задержан оператор Ярослав Бондаренко - сейчас консулы выясняют, отпустили ли его тоже.

"Защита прав граждан Украины - это безусловный приоритет. МИД, ГКС, посольство держат ситуацию на контроле и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИД", - подчеркнул спикер МИД.

Обновлено в 12:03

Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что Ткача освободили в 4 утра, но его средства связи до сих пор не вернули, поэтому редакция пока не может с ним связаться напрямую.

Она добавила, что Бондаренко во время задержания получил ранение и находился в больнице - полиция начала его допрос только ночью.

Мусаева подчеркнула, что процессуальный статус обоих журналистов пока неизвестен. По ее словам, предъявляемые им во время содержания обвинения "не похожи ни на что, с чем редакция имела дело раньше, и вызывают серьезные вопросы".

"Это первая ситуация, когда их удерживали более 12 часов. Продолжительность задержания, характер выдвинутых нашим коллегам обвинений, ранение Ярослава и отсутствие прямой связи с Михаилом вызывают у нас большую обеспокоенность", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Вчера, 8 октября, Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания. В "Украинской правде" заявили, что считают задержание журналиста незаконным и требуют его немедленного освобождения и официального объяснения действий австрийских правоохранителей.

В издании отметили, что редакционное задание, которое выполняли Ткач и Бондаренко в Вене, было связано с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

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