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Журналіста Spiegel викрили на обмані читачів

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 12:59
Журналіста Spiegel викрили на обмані читачів
Фото: Клаас Релотиус (facebook com/spiegelonline)

Клаас Релотіус вигадував неправдиві історії і персонажів

Німецьке видання Der Spiegel звільнило журналіста Клааса Релотіуса, якого викрили на обмані читачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в заяві Spiegel вказується, що Релотіус підробляв історії, які виходили на сторінках журналу, і вигадував героїв. Також повідомляється, що під сумнів потрапили його тексти, які номінувалися на журналістські премії.

Сам Релотіус зізнався в обмані читачів принаймні в 14 статтях. Внутрішнє розслідування провели після того, як один з його колег засумнівався в правдивості даних Релотіуса. З'ясувалося, що журналіст використав у статтях людей, з якими не спілкувався, але наводив цитати, нібито почуті в особистих бесідах.

В друкованій версії журналу за останні сім років вийшло близько 60 його текстів. За словами Релотіуса, більша їх частина правдива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія перевірить Facebook і Google на поширення фейків.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація поширює фейки про ситуацію в Керченській протоці на сході і півдні України.

 

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