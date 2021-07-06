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Журналиста Есипенко в Крыму оставили в СИЗО еще на полгода, - Денисова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинскому журналисту, корреспонденту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко подконтрольный России так называемый "суд" в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода. Международное сообщество должно отреагировать на это решение и усилить давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Сегодня (6 июля, - ред.) подконтрольный России так называемый ′′районный суд в Симферополе′′ продлил срок задержания незаконно удерживаемому гражданину Украины Владислава Есипенко на полгода", - написала в своем Facebook омбудсмен.

Денисова обратилась к международным организациям и правозащитникам с просьбой направить своих представителей на судебное заседание во временно оккупированном Крыму для предотвращения нарушения прав Владислава Есипенко.

Она призвала международное сообщество отреагировать на это решение "суда" и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались на территории временно оккупированного Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев.

Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

МИД Украины выразил решительный протест России относительно задержания журналиста и потребовало его немедленного освобождения.

В начале мая Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Его подозревают в незаконной перевозке оружия.

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Крымжурналисты"Радио Свобода"