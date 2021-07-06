RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Журналіста Єсипенка в Криму залишили в СІЗО ще на півроку, - Денісова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українському журналісту, кореспонденту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку підконтрольний Росії так званий "суд" в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку. Міжнародне співтовариство має відреагувати на це рішення і посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Сьогодні (6 липня, - ред.) підконтрольний Росії так званий "районний суд у Сімферополі" продовжив термін затримання незаконно утримуваному громадянину України Владислава Єсипенка на пів року", - написала у своєму Facebook омбудсмен.

Денісова звернулася до міжнародних організацій і правозахисників з проханням направити своїх представників на судове засідання в тимчасово окупованому Криму для запобігання порушення прав Владислава Єсипенка.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на це рішення "суду" і посилити тиск на Росію для захисту прав громадян, які залишилися на території тимчасово окупованого Криму і звільнення всіх незаконно утримуваних країною-агресором українців.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в" шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Його підозрюють у незаконному перевезенні зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримжурналисты"Радіо Свобода"