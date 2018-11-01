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Трамп заявил, что всегда старается говорить правду

Новости » Политика    01.11.2018 - 15:26
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп подчеркнул, что старается говорить правду, когда может  

Президент США Дональд Трамп заявил, что старается говорить правду, когда это позволяет его положение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

В частности, Трампу напомнили, что в ходе избирательной кампании в 2016 году он обещал всегда говорить американцам правду. В то же время его пребывание на должности президента часто сопровождаются ложными заявлениями.

"Я пытаюсь. Я имею в виду, что пытаюсь. Думаю, вы тоже пытаетесь. Вы говорите обо мне не обязательно правильные вещи. Я пытаюсь и всегда хочу сказать правду. Когда я могу, я говорю правду", - подчеркнул Трамп.

Отметим, комментарии президента США особо примечательны накануне выборов в Конгресс и после его бездоказательных обвинений в адрес представителей Демократической партии.

Напомним, ранее Трамп призвал СМИ прекратить публикацию фейковых новостей. Он также заявил, что медиа, которые распространяют такие новости, являются врагами американцев.

В августе он уже заявлял, что к категории "врагов народа" стоит относить "фейковые новости", которые публикуют, по его мнению, большая часть изданий.

 

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