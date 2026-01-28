UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Журналіст виніс 4-річну дівчинку з палаючої квартири після удару дрона: що відомо

Фото: Ліквідація наслідків російських ударів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Білогородці під Києвом журналіст і фронтовий кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку з квартири багатоповерхового будинку, в який у ніч на 28 січня влучив російський ударний дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними редакції, дрон влучив у дах будинку, після чого у верхній дворівневій квартирі спалахнула пожежа. Мар’ян Кушнір перебував удома, почув вибух і одразу побіг нагору допомагати мешканцям.

У квартирі, куди прийшовся удар, він знайшов дитину, яка плакала і кликала маму. Журналіст виніс дівчинку з помешкання та передав сусідам, після чого намагався повернутися всередину, щоб допомогти дорослим. Однак пожежа вже швидко поширилася.

Згодом стало відомо, що мати дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули на місці. За попередніми даними, їх привалило внаслідок удару дрона.

Дитина перебуває в безпеці. Її забрали рідний батько та старший брат.

У "Радіо Свобода" зазначили, що Мар’ян Кушнір працює фронтовим кореспондентом з 2015 року і знімав війну в найгарячіших точках, однак у момент атаки не перебував на редакційному завданні, а діяв як мешканець будинку, який намагався врятувати людей.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 28 січня Росія атакувала Київ та Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок цього у Голосіївському районі пошкоджено 17-поверховий будинок і кілька авто. Руйнування покрівлі та верхніх поверхів будинку незначні, ніхто не постраждав.

У Білогородській громаді Київської області внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, сталося займання верхнього поверху та покрівлі. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали.

