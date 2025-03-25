Журналіст у секретному чаті Signal: як помилка Волца призвела до скандалу в США

Зміст

Що відомо про витік із секретного чату в Signal

11 березня адміністрація президента Трампа випадково додала головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга в онлайн-чат, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по позиціях єменських хуситів.

Спершу про цей інцидент написав велику статтю сам головред The Atlantic, а потім й Білий дім підтвердив факт витоку. Речник Ради національної безпеки Браян Г'юз підтвердив автентичність повідомлень у групі Signal.

"Ми вивчаємо, як до нього (листування в Signal - ред.) випадково було додано сторонній номер", - заявив він.

Signal є шифрованим сервісом обміну повідомленнями, популярний серед журналістів та інших осіб, яким потрібна більша конфіденційність, ніж можуть надати інші сервіси обміну текстовими повідомленнями.

За словами Голдберга, він спочатку не вірив в те, що чат дійсно є справжнім, де посадовці обговорюють майбутню спецоперацію. Він розповів, що отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волца.

Після підтвердження запиту, Голдберг опинився в чаті "Houthi PC small group" (група високопосадовців з нацбезпеки США - ред.). Там представники адміністрації Трампа обговорювали удари по єменських хуситах 15 березня.

Журналіст сумнівався, що це міг бути запит від справжнього Волца. Швидше за все, згадує Голдберг свої роздуми,"хтось хоче заманити його до пастки, видаючи себе за радника з національної безпеки США".

Однак він все ж прийняв запит на приєднання до Signal. Через два дні йому надійшло повідомлення, що його включають до чату з обмеженою кількістю учасників для обговорення проблеми хуситів, "особливо протягом наступних 72 годин".

У наступні кілька днів, за словами журналіста, він спостерігав за листуванням, що містить інформацію найвищої таємності - від озброєнь США до тактичних кроків Вашингтона на Близькому Сході.

За його словами, повідомлення до чату надходили від різних користувачів, зокрема з ім'ям Венс (віцепрезидент США) та Хегсет (глава Пентагону). Загалом у групі було 18 американських посадовців, включаючи й директора з національної розвідки Тулсі Габбард і держсекретаря Марко Рубіо.

Останнім підтвердженням того, що йдеться про справжні секретні операції для Голдберга стало повідомлення міністра оборони США, який надіслав повідомлення з оперативними деталями майбутніх ударів, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США і послідовність атак.

"Чи знали вони, що я був включений до цієї групи? Чи я був включений навмисно? Якщо ні, ким вони мене вважали? Чи хтось розумів, хто я такий, коли мене додали або коли я вилучив себе з групи? Чи регулярно високопосадовці адміністрації Трампа використовують Signal для делікатних обговорень?" - згадує журналіст.

Головред The Atlantic стверджує, що Волц міг порушити кілька положень Закону США про шпигунство. За його словами, посадовець узагалі не повинен був створювати чат у Signal, позаяк цей застосунок не схвалений урядом для обміну секретною інформацією.

"Я ніколи не бачив такого порушення. Для співробітників національної безпеки не рідкість спілкуватися через Signal. Але додаток використовується в основному для планування зустрічей та інших логістичних питань, а не для докладних", - зазначив Голдберг.

Реакція Трампа

Журналісти поцікавилися у самого Трампа, чи знає він про витік. Вони поставили запитання під час його зустрічі з посадовцями штату Луїзіана в Білому домі. Однак він заявив, що нічого про це не знає.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic, для мене це журнал, який виходить з бізнесу. Я нічого про це не знаю", - відповів президент США.

Втім, як дізналося видання The Wall Street Journal насправді Трамп засмучений витоком у ЗМІ. Але поки не було зрозуміло, чи збирається він через це звільнити Волца з посади, повідомили чиновники. За словами одного з посадовців, Трамп запитав своїх помічників у понеділок, як Волц міг бути таким необережним.

WSJ нагадує, що два роки тому Волц сам критикував міністерство юстиції США. Відомство не ініціювало розслідування щодо його попередника Джейка Саллівана за те, що у 2016 році той відправив на пошту кандидата у президенти Хіларі Клінтон секретні повідомлення.

Втім, з офіційних заяв слідує, що Трамп як і раніше "дуже довіряє своїй команді з національної безпеки, включно з Волцом". Принаймні так заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт.

Волца можуть звільнити

За інформацією Politico, Трамп все ж таки може звільнити свого радника з нацбезпеки через витік даних про атаки на Ємен у чаті Signal.

Очікується, що глава Білого дому ухвалить рішення протягом наступних днів. Також в адміністрації закликають Волца самому піти у відставку. Зараз проводять внутрішні розмови з учасниками чату, до якого потрапив журналіст The Atlantic.

"Було необачно не перевірити, хто в ланцюжку. Це було нерозсудливо вести таку розмову на Signal. Ви не можете мати нерозсудливість як радник з національної безпеки", - сказав співрозмовник Politico.

"Усі в Білому домі можуть погодитися з одним: Майк Волц - повний ідіот", - цитує видання людину, близьку до Білого дому.

Третя особа, знайома з наслідками інциденту, повідомила, що Трамп розмовляв із Волцом про цю ситуацію - і Білий дім поки що підтримує його.

Четвертий посадовець Білого дому сказав, що їм відомо про внутрішній тиск на Волца, щоб він визнав свою помилку, що може означати можливу відставку. Але цей посадовець зазначив, що доля Волца значною мірою залежить від того, як сам Трамп ставиться до цієї ситуації.

Двоє посадовців зазначили, що хоча Трамп може покласти провину на Волца за потенційне порушення національної безпеки, він так само легко може бути роздратований Венсом за те, що той відступив від його зовнішньої політики в чаті, або ж звинуватити Гегсета, який нібито поділився чутливими деталями з групою.

Водночас спікер Конгресу Майк Джонсон сказав Politico, що Волцу "абсолютно не варто" подавати у відставку. Адже він "надзвичайно кваліфікований для цієї роботи".

Глава Пентагону звинуватив головреда Atlantic в брехні

Як пише CNN міністр оборони США заперечив обговорення військових планів у чаті в Signal, до якого випадково долучили головного редактора журналу Atlantic.

"Ніхто не надсилав військових планів, і це все, що я можу сказати з цього приводу", - сказав Гегсет у відповідь на питання журналістів про інцидент.

Також глава Гегсет назвав головного редактора Atlantic "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом".

Натомість журналіст запевняє, що глава Пентагону збрехав, сказавши, що "ніхто не писав плани війни в чатах". В ефірі CNN Голдберг заявив, що Гегсет все-таки надсилав повідомлення, коли, хто і як збирається атакувати цілі.

До того ж він зауважив, що жоден з 18 учасників секретного чату не звернув увагу на те, що туди долучився, а згодом вийшов, хтось новий.

Тим часом витік воєнних планів США у чаті Signal викликав обурення у законодавців обох партій в США. Демократи закликають до проведення розслідування та потенційних наслідків проти посадових осіб національної безпеки, причетних до цієї ситуації.

Про потребу розслідування заявляють і республіканці. "Ми дуже стурбовані і вивчатимемо це питання на двопартійній основі", - заявив голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер (Міссісіпі). Він зазначив, що Комітет планує розслідувати ситуацію.