Журналист-расследователь заявил о "прослушке" у себя дома

Журналисты-расследователь программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Он вызвал полицию.

Об этом Ткач написал в Facebook.

По его словам, накануне он получал сообщения о том, что его деятельность раздражает чиновников.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - заявил Ткач.

Он добавил, что вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

В списке расследований Ткача - нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и другие.

Напомним, 7 августа в Минске силовики задержали украинских корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

Позже им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.