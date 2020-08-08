Журналіст-розслідувач заявив про "прослушку" у себе вдома

Журналіст-розслідувач програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховувального пристрою. Він викликав поліцію.

Про це Ткач написав у Facebook.

За його словами, напередодні він одержував повідомлення про те, що його діяльність дратує чиновників.

"Виявив будинку ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом декількох тижнів я кілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує чиновників і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "свердлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає", - заявив Ткач.

Він додав, що викликав поліцію і чекає слідчо-оперативну групу.

У списку розслідувань Ткача - порушення ПДР чиновниками, переїзд президента Володимира Зеленського в державну резиденцію, закордонні польоти українських олігархів в умовах "закритого неба" та інші.

Нагадаємо, 7 серпня в Мінську силовики затримали українських кореспондентів телеканалу "Настоящее время". Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

Пізніше їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.