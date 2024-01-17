Журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл на фронті, він в реанімації

Знімальна група "Крим.Реалії" потрапила під ворожий артилерійський обстріл, зранку, 17 січня, під час зйомок телесюжету на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав поранення.
Як пише видання, група знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу.
Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім до лікарні в Запоріжжі.
Як стверджують лікарі, операція завершилась успішно, а журналіст поки перебуватиме в реанімації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в липні 2023 року оператор DW Євген Шилько отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів у 20 км від фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.