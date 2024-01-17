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Журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл на фронті, він в реанімації

Фото: Журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл на фронті, він в реанімації (facebook.com/dmytro.yevchyn)
Автор: Сергій Пишкін

Знімальна група "Крим.Реалії" потрапила під ворожий артилерійський обстріл, зранку, 17 січня, під час зйомок телесюжету на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав поранення. 

Як пише видання, група знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу. 

Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім до лікарні в Запоріжжі. 

Як стверджують лікарі, операція завершилась успішно, а журналіст поки перебуватиме в реанімації. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в липні 2023 року оператор DW Євген Шилько отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів у 20 км від фронту.

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"Радіо Свобода"