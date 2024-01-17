Журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл на фронті, він в реанімації

Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав поранення.

Як пише видання, група знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу.

Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім до лікарні в Запоріжжі.

Як стверджують лікарі, операція завершилась успішно, а журналіст поки перебуватиме в реанімації.