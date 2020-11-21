ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Журналист подключился к секретной видеоконференции министров обороны ЕС

Автор: Инна Собора

Во время тайной видеоконференции министров обороны ЕС к ней подключился журналист нидерландского издания RTL Nieuws Даниэль Верлаан. После его вмешательства конференцию закончили из соображений безопасности.

Об этом пишет "Голос Америки".

Журналист смог подключиться из-за того, что министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд случайно опубликовала фото, на котором можно было увидеть логин и часть пин-кода для виртуальной встречи. Верлаан подобрал пин-код, ведь на фотографии было 5 из 6 необходимых цифер.

Включившись в видеоконференцию, журналист начал улыбаться и махать министрам. Его появление встретили смехом.

Самые читаемые новости

В ходе разговора с министрами, Верлаан подтвердил, что понимает, что ворвался на тайную конференцию. Он провел на ней несколько минут.

Всего на совещании присутствовали все 27 министров стран-членов ЕС. Пресс-секретарь Совета министров иностранных дел ЕС, заявила, что инцидент вызывает беспокойство в вопросе кибербезопасности.

"Слом является незаконным, о нем будет сообщено соответствующим органам", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители 6 государств.

РБК-Украина писало, что недавно страны ЕС провели учения по кибербезопасности.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзкибербезопасностьвидеоконференция