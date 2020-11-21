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Журналист подключился к секретной видеоконференции министров обороны ЕС

Суббота 21 ноября 2020 23:40
Журналист подключился к секретной видеоконференции министров обороны ЕС
Фото: скриншот с видео (twitter.com/mvanhulten)
Автор: Инна Собора

Во время тайной видеоконференции министров обороны ЕС к ней подключился журналист нидерландского издания RTL Nieuws Даниэль Верлаан. После его вмешательства конференцию закончили из соображений безопасности.

Об этом пишет "Голос Америки".

Журналист смог подключиться из-за того, что министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд случайно опубликовала фото, на котором можно было увидеть логин и часть пин-кода для виртуальной встречи. Верлаан подобрал пин-код, ведь на фотографии было 5 из 6 необходимых цифер.

Включившись в видеоконференцию, журналист начал улыбаться и махать министрам. Его появление встретили смехом.

В ходе разговора с министрами, Верлаан подтвердил, что понимает, что ворвался на тайную конференцию. Он провел на ней несколько минут.

Всего на совещании присутствовали все 27 министров стран-членов ЕС. Пресс-секретарь Совета министров иностранных дел ЕС, заявила, что инцидент вызывает беспокойство в вопросе кибербезопасности.

"Слом является незаконным, о нем будет сообщено соответствующим органам", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители 6 государств.

РБК-Украина писало, что недавно страны ЕС провели учения по кибербезопасности.

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