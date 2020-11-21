ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Журналіст підключився до таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС

Субота 21 листопада 2020 23:40
Журналіст підключився до таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС
Фото: скріншот з відео (twitter.com/mvanhulten)
Автор: Инна Собора

Під час таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС до неї підключився журналіст нідерландського видання RTL Nieuws Даніель Верлаан. Після його втручання конференцію закінчили з міркувань безпеки.

Про це пише "Голос Америки".

Журналіст зміг підключитися через те, що міністр оборони Нідерландів Анк Бійлевельд випадково опублікувала фото, на якому можна було побачити логін та частину пін-коду для віртуальної зустрічі. Верлаан підібрав пін-код, адже на фотографії було 5 із 6 необхідних цифер.

Включившись в відеоконференцію, журналіст почав усміхатись і махати міністрам. Його появу зустріли сміхом.

В ході розмови з міністрами, Верлаан підтвердив, що розуміє, що увірвався на таємну конференцію. Він провів на ній декілька хвилин.

Всього на нараді були присутні всі 27 міністрів країн-членів ЄС. Речниця Ради міністрів закордонних справ ЄС, заявила, що інцидент викликає занепокоєння у питанні кібербезпеки.

"Злам є незаконним, про нього буде повідомлено відповідним органам", - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз створює Кібернетичні сили ЄС швидкого реагування, до складу яких увійшли представники 6 держав.

РБК-Україна писало, що нещодавно країни ЄС провели навчання з кібербезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Евросоюзкибербезопасностьвидеоконференция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся