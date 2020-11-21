Журналіст підключився до таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС

Фото: скріншот з відео (twitter.com/mvanhulten)

Під час таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС до неї підключився журналіст нідерландського видання RTL Nieuws Даніель Верлаан. Після його втручання конференцію закінчили з міркувань безпеки.

Про це пише "Голос Америки".

Журналіст зміг підключитися через те, що міністр оборони Нідерландів Анк Бійлевельд випадково опублікувала фото, на якому можна було побачити логін та частину пін-коду для віртуальної зустрічі. Верлаан підібрав пін-код, адже на фотографії було 5 із 6 необхідних цифер.

Включившись в відеоконференцію, журналіст почав усміхатись і махати міністрам. Його появу зустріли сміхом.

В ході розмови з міністрами, Верлаан підтвердив, що розуміє, що увірвався на таємну конференцію. Він провів на ній декілька хвилин.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Всього на нараді були присутні всі 27 міністрів країн-членів ЄС. Речниця Ради міністрів закордонних справ ЄС, заявила, що інцидент викликає занепокоєння у питанні кібербезпеки.

"Злам є незаконним, про нього буде повідомлено відповідним органам", - сказала вона.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз створює Кібернетичні сили ЄС швидкого реагування, до складу яких увійшли представники 6 держав.

РБК-Україна писало, що нещодавно країни ЄС провели навчання з кібербезпеки.