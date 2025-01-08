Журналіст і військовий Захар Подкидишев зник безвісти на фронті

Зміст

Що відомо про зникнення Зараха Подкидишева

В ІМІ розповіли, що інформацію про статус Захара підтвердив регіональній представниці Інституту Альоні Чорній його брат Єгор Подкидишев.

Відомо, що журналіст долучився до Збройних сил України понад два місяці тому.

Під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку віг зник безвісти - не вийшов після завдання на зв'язок.

"Під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку мій брат, журналіст, військовослужбовець ЗСУ Захар Подкидишев зник безвісти. Молимось", - написав Єгор у Facebook у суботу, 4 січня, й опублікував фото захисника України.

Допис Єгора Подкидишева (фото: facebook.com/Єгор-Подкидишев)

Шлях і здобутки журналіста у цивільному житті

До військової служби Захар Подкидишев співпрацював з різними всеукраїнськими сайтами.

З травня 2023 року працював редактором УНН, спеціалізувався на питаннях внутрішньої політики та економіки.

Згідно з довідкою інформаційного агентства, Подкидишев закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю "Політологія".

Професійну журналістську діяльність розпочав у 2000 році в місцевій газеті "Час". Працював у місцевих виданнях "Свобода слова", "Час-2000", "Версії".

Був власним кореспондентом газети "Експрес" у Чернівецькій області. З 2008 до 2012 року - керівником корпункту "Експресу".

Крім того, працював у прес-службі Чернівецької міської ради та був радником міського голови.

У 2014–2019 роках Подкидишев працював в інтернет-виданні The Chernivtsi Times та на телеканалі "Чернівецький промінь".

За словами чернівецького журналіста й редактора Сергія Воронцова, який працював із Захаром у кількох виданнях, той прийшов у професійну журналістику майже одразу після того, як закінчив школу (в цілому працював у цій сфері вже 25 років).

"Захар поєднував роботу з навчанням в університеті. Дуже скоро його публікації стали помітними в буковинському медіаполі", - пригадав Воронцов у коментарі представниці ІМІ.

За словами чоловіка, Подкидишев "завжди виділявся на загальному тлі - і тематично, і тим, що його статті не були банальним відпрацьовуванням, дотриманням якоїсь журналістської нудної абетки, яка робить статті сірими, вплетеними в загальне гудіння медіафону".

"Вже тоді нестандартно підходив і до подання, і до тематики, і до можливості різноманітних контактів і застосувань. Сам він полюбляє публіцистику покоління Розстріляного відродження, що, безумовно, впливає на якість текстів", - поділився колега захисника України.

Він додав, що для журналіста справжня нагорода - не грамота з рук влади, а скандал і "в цьому сенсі в Захара таких нагород досить багато".

Насамкінець Воронцов висловив сподівання, що із Подкидишевим все гаразд.

"Звісно, важко сприйняти ці нові обставини в долі Захара. Але ми сподіваємося, що ця невідомість приховує від нас щось важке, але не остаточне. І Захар повернеться до нас і буде продовжувати свій життєвий і професійний шлях. Саме з такою думкою хочеться оминути всі вживання минулого часу. Хай би як, але часи та обставини змінюються, і сподіваюся, ми знов привітаємося з ним", - підсумував медійник.