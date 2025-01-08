Журналист и военный Захар Подкидышев пропал без вести на фронте

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Что известно об исчезновении Зараха Подкидышева

В ИМИ рассказали, что информацию о статусе Захара подтвердил региональной представительнице Института Алене Черной его брат Егор Подкидышев.

Известно, что журналист присоединился к Вооруженным силам Украины более двух месяцев назад.

Во время выполнения боевого задания на Кураховском направлении он пропал без вести - не вышел после задания на связь.

"Во время выполнения боевого задания на Кураховском направлении мой брат, журналист, военнослужащий ВСУ Захар Подкидышев пропал без вести. Молимся", - написал Егор в Facebook в субботу, 4 января, и опубликовал фото защитника Украины.

Пост Егора Подкидышева (фото: facebook.com/Єгор-Подкидишев)

Путь и достижения журналиста в гражданской жизни

До военной службы Захар Подкидышев сотрудничал с различными всеукраинскими сайтами.

С мая 2023 года работал редактором УНН, специализировался на вопросах внутренней политики и экономики.

Согласно справке информационного агентства, Подкидышев окончил Черновицкий национальный университет по специальности "Политология".

Профессиональную журналистскую деятельность начал в 2000 году в местной газете "Час". Работал в местных изданиях "Свобода слова", "Час-2000", "Версії".

Был собственным корреспондентом газеты "Експрес" в Черновицкой области. С 2008 до 2012 года - руководителем корпункта "Експрес".

Кроме того, работал в пресс-службе Черновицкого городского совета и был советником городского главы.

В 2014-2019 годах Подкидышев работал в интернет-издании The Chernivtsi Times и на телеканале "Чернівецький промінь".

По словам черновицкого журналиста и редактора Сергея Воронцова, который работал с Захаром в нескольких изданиях, тот пришел в профессиональную журналистику почти сразу после того, как окончил школу (в целом работал в этой сфере уже 25 лет).

"Захар совмещал работу с учебой в университете. Очень скоро его публикации стали заметными в буковинском медиаполе", - вспомнил Воронцов в комментарии представительнице ИМИ.

По словам мужчины, Подкидышев "всегда выделялся на общем фоне - и тематически, и тем, что его статьи не были банальной отработкой, соблюдением какой-то журналистской скучной азбуки, которая делает статьи серыми, вплетенными в общее гудение медиафона".

"Уже тогда нестандартно подходил и к подаче, и к тематике, и к возможности разнообразных контактов и применений. Сам он любит публицистику поколения Расстрелянного возрождения, что, безусловно, влияет на качество текстов", - поделился коллега защитника Украины.

Он добавил, что для журналиста настоящая награда - не грамота из рук власти, а скандал и "в этом смысле у Захара таких наград достаточно много".

Напоследок Воронцов выразил надежду, что с Подкидышевым все в порядке.

"Конечно, тяжело воспринять эти новые обстоятельства в судьбе Захара. Но мы надеемся, что эта неизвестность скрывает от нас что-то тяжелое, но не окончательное. И Захар вернется к нам и будет продолжать свой жизненный и профессиональный путь. Именно с такой мыслью хочется обойти все употребления прошедшего времени. Как бы то ни было, но времена и обстоятельства меняются, и надеюсь, мы снова поздороваемся с ним", - подытожил медийщик.