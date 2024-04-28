Військовослужбовець потрапив у полон чи зник безвісти: алгоритм дій для родичів

Якщо ваш родич є військовою особою і не виходить на звʼязок тривалий час, державні структури можуть надати допомогу з пошуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Першочергово потрібно зафіксувати зникнення. ЦНС підготував перелік організацій, куди варто повідомити про свій випадок (з усіх структур бажано мати письмові відповіді):

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

united.centre.ssu@gmail.com (тільки для військових) ;

Військова частина, у якій служить особа (щоб дізнатися всю наявну в них інформацію про рідного, яка надалі допоможе вам у пошуках);

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:

koordshtab.org, t.me/nib_uncp_bot;

Гаряча лінія з пошуку зниклих чи загиблих Національної поліції України:

0 800 21 21 51 та 089 420 1867;

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції:

1648 та 0442878165;

Уповноважений з прав людини: 0800501720;

Моніторингова місія ООН з прав людини:

ohchr-hrmmu@un.org, Telegram: ohchr_hrmmu (лише повідомлення) Viber: +380503746708 (лише повідомлення);

Міжнародний Комітет Червоного Хреста:

гаряча лінія: 0800300155, служба розшуку: 0963044375, 0662509957;

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти:

oic.icmp.int (обирайте на сайті український переклад).

Далі алгоритм різниться для тих, у кого є інформація, що їх рідний у полоні, і для тих, хто не має жодної інформації про місце перебування зниклого.

Якщо вам відомо, що рідний у полоні

По-перше, треба пересвідчитися, що його ім’я є в переліку полонених. Це потрібно для того, щоб до його обміну долучилися відповідні структури.

Як це зробити

Фізично зверніться до СБУ з документом, що засвідчує вашу особу та документом, що підтверджує родинні зв’язки зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Звернутися можна до обласного відділення, однак найкраще - до головного відділення СБУ в Києві (вул. Володимирська, 33).

На КПП до вас покличуть чергового слідчого, який прийме заяву в громадській приймальні, або ж вам випишуть перепустку та проведуть вас до кабінету слідчого.

Слідчому необхідно буде повідомити:

усю наявну інформацію про те, що рідний у полоні;

номер телефону, з якого телефонував рідний під час полону (якщо телефонував);

розкадровку відео, на якому був помічений (якщо є);

фото, скріни постів з чатів у месенджерах тощо (якщо є).

Після цього між вами (заявником) та СБУ підписується протокол про нерозголошення та протокол про опитування. Ви отримаєте номер справи та контакти слідчого, який буде її вести. Це є гарантією того, що полон буде підтверджено.

Якщо невідомо перебування людини

Якщо статус та місце перебування вашого рідного невідоме, необхідно зробити додаткові кроки:

Прийдіть до найближчого відділення поліції та напишіть заяву про те, що звʼязок з рідним втрачено. Після чого ви отримаєте документ - номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.



Після чого ви отримаєте документ - номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Якщо ви - член родини (тато, мама, діти), здайте ДНК для проведення ДНК-тесту. Адже якщо немає підтвердження полону, ДНК-експертиза - це необхідність.

Якщо немає, де взяти ДНК, тоді необхідно буде подати клопотання до суду з проханням провести ексгумацію батьків або дитини на вилучення геному померлого для ДНК-тесту.

Далі треба буде чекати, чи виявиться/не виявиться збіг. Частковий збіг не вважається підтвердженням. Вилучити сліди ДНК можливо і з речей зниклого.

Після цього необхідно звернутися до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тоді ця служба почне процес пошуку. Контакти: 0800339247 та 0958960421.

Крім цього, радимо звернутися до Міжнародної організації з пошуку безвісти зниклих (ICMP), заповнивши форму, перед тим прочитати інструкцію, що передує заповненню анкети.

ВАЖЛИВО: на жодному з цих кроків не потрібно сплачувати за будь-які послуги. Якщо вам пропонують послугу за гроші, то, найімовірніше, це аферисти.