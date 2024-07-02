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Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Вівторок 02 липня 2024 14:56
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Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті Станіслав Асєєв отримав поранення на війні (фото: x.com/AseyevStanislav)
Автор: Ірина Костенко

Журналіст, колишній політв'язень Кремля та чинний військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті.

РБК-Україна розповідає, що відомо про стан і самопочуття захисника України зараз.

Що відомо про поранення Асєєва

Про поранення на фронті повідомив сам Станіслав у соцмережі Х.

"Зі мною знову сталося диво", - наголосив чоловік.

За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах.

Інший уламок потрапив у грудну клітку, але у легені "не проникнув".

Ще один уламок - витягли з вуха.

"Так що я в порядку", - наголосив боєць.

Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Допис Асєєва (скриншот: x.com/AseyevStanislav)

Крім того, чоловік оприлюднив фото з, імовірно, лікарняної палати.

На ньому можна побачити навіть один з уламків.

Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Поранення Асєєва (фото: x.com/AseyevStanislav)

На іншому фото - закривавлений одяг.

"Просто треба оновити гардероб", - підписав світлину військовий.

Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Стан одягу після поранення (фото: x.com/AseyevStanislav)

Про поранення Асєєва повідомили також в Інституті масової інформації (ІМІ).

Уточнюється, що за два місяці до цього Станіслав отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.

Що варто знати про Асєєва

Після окупації Донецька в 2014 році Станіслав Асєєв писав звідти репортажі для українських медіа під псевдонімом Станіслав Васін.

У 2017 році його затримали бойовики угруповання "ДНР". Звинувативши журналіста у шпигунстві, його ув'язнили в концтаборі "Ізоляція" та катували.

29 грудня 2019 року Асєєва звільнили у межах обміну.

Згодом він видав книгу про своє перебування у полоні під назвою "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

У 2022 році активіст створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців та виплачує нагороду за її надання.

У березні 2024 року Станіслав Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил і став на захист України від російських загарбників.

Журналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронтіЖурналіст і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Публікація ІМІ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку.

Читайте також, як росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Stanislav Aseyev у соцмережі Х, сторінка Інституту масової інформації у Facebook.

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