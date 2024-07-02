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Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Вторник 02 июля 2024 14:56
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Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте Станислав Асеев получил ранение на войне (фото: x.com/AseyevStanislav)
Автор: Ирина Костенко

Журналист, бывший политзаключенный Кремля и действующий военный Станислав Асеев получил ранение на фронте.

РБК-Украина рассказывает, что известно о состоянии и самочувствии защитника Украины сейчас.

Что известно о ранении Асеева

О ранение на фронте сообщил сам Станислав в соцсети Х.

"Со мной снова произошло чудо", - подчеркнул мужчина.

По его словам, один из обломков вошел ему в шею, миновал артерию и застрял в мягких тканях.

Другой обломок попал в грудную клетку, но в легкие "не проник".

Еще один обломок - вытащили из уха.

"Так что я в порядке", - подчеркнул боец.

Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Пост Асеева (скриншот: x.com/AseyevStanislav)

Кроме того, мужчина опубликовал фото из, предположительно, больничной палаты.

На нем можно увидеть даже один из обломков.

Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Ранение Асеева (фото: x.com/AseyevStanislav)

На другом фото - окровавленная одежда.

"Просто нужно обновить гардероб", - подписал фото военный.

Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Состояние одежды после ранения (фото: x.com/AseyevStanislav)

О ранении Асеева сообщили также в Институте массовой информации (ИМИ).

Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию возле Очеретино Донецкой области.

Что следует знать об Асееве

После оккупации Донецка в 2014 году Станислав Асеев писал оттуда репортажи для украинских медиа под псевдонимом Станислав Васин.

В 2017 году его задержали боевики группировки "ДНР". Обвинив журналиста в шпионаже, его заключили в концлагере "Изоляция" и пытали.

29 декабря 2019 года Асеева освободили в рамках обмена.

Позже он издал книгу о своем пребывании в плену под названием "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

В 2022 году активист создал фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), который собирает информацию о российских военных преступниках и выплачивает награду за ее предоставление.

В марте 2024 года Станислав Асеев мобилизовался в ряды Вооруженных сил и встал на защиту Украины от российских захватчиков.

Журналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронтеЖурналист и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев получил ранение на фронте

Публикация ИМИ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты в Херсонской области вторично похитили местную журналистку.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Stanislav Aseyev в соцсети Х, страница Института массовой информации в Facebook.

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