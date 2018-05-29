В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко

От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой"

Журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

Убийство Бабченко: подробности

"Жена была в ванной комнате, когда вышла - увидела мужа в крови. Видел, кто стрелял, или никто не видел - пока не известно. Сейчас туда выехала следственно оперативная группа. Я также еду туда", - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

По словам Османа Пашаева, журналиста убили тремя выстрелами в спину в подъезде дома.

Основная версия убийства

Глава Нацполиции Киева Андрей Крыщенко сообщил о том, что основной версией убийства Бабченко является его профессиональная деятельность.

Составлен фоторобот подозреваемого

В полиции составили фоторобот подозреваемого в убийстве. Как известно, это мужчина в возрасте 40-45 лет, ростом 175-180 с седой бородой среднего телосложения.

Сьогодні, о 20.15, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою свого помешкання у Києві отримав смертельні... Опубліковано Vyacheslav Abroskin 29 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.