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В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 21:43
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой"

Журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

Убийство Бабченко: подробности

"Жена была в ванной комнате, когда вышла - увидела мужа в крови. Видел, кто стрелял, или никто не видел - пока не известно. Сейчас туда выехала следственно оперативная группа. Я также еду туда", - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

По словам Османа Пашаева, журналиста убили тремя выстрелами в спину в подъезде дома.

Основная версия убийства

Глава Нацполиции Киева Андрей Крыщенко сообщил о том, что основной версией убийства Бабченко является его профессиональная деятельность.

Составлен фоторобот подозреваемого

В полиции составили фоторобот подозреваемого в убийстве. Как известно, это мужчина в возрасте 40-45 лет, ростом 175-180 с седой бородой среднего телосложения.

 

Сьогодні, о 20.15, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою свого помешкання у Києві отримав смертельні...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin 29 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Аркадий Бабченко убит: подробности В Киеве стреляли в журналиста Аркадия Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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