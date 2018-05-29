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Інтерв'ю

У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченко

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 21:43
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті "швидкої"

Журналіст Аркадій Бабченко помер від вогнепального поранення. Про це  повідомила начальник відділу комунікації у Головному управлінні Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер. Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі Києва.

Вбивство Бабченко: подробиці

"Дружина була у ванній кімнаті, коли вийшла - побачила чоловіка в крові. Бачив, хто стріляв, чи ніхто не бачив - наразі не відомо. Наразі туди виїхала слідчо оперативна група. Я також їду туди", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За словами Османа Пашаєва, журналіста вбили трьома пострілами в спину в під'їзді будинку.

Основна версія вбивства

Глава Нацполіціі Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що основною версією вбивства Бабченко є його професійна діяльність.

Складено фоторобот підозрюваного

У поліції склали фоторобот підозрюваного у вбивстві. Як відомо, це чоловік у віці 40-45 років, зростом 175-180 з сивою бородою середньої статури.

 

Сьогодні, о 20.15, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою свого помешкання у Києві отримав смертельні...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченко стріляли.

Аркадій Бабченко убитий: подробиці В Києві стріляли в журналіста Аркадія Бабченка
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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