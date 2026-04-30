Журі Венеційської бієнале-2026 пішло у відставку після рішення допустити до участі Росію

Відставка журі бієнале

У четвер стало відомо, що члени міжнародного журі 61-ї Міжнародної художньої виставки подали заяви про складання повноважень.

Йдеться про проєкт "У мінорних тональностях", куратором якого виступає Койо Куо. Виставка має пройти з 9 травня до 22 листопада 2026 року.

До складу журі входили Соланж Фаркаш (голова), Зої Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузма і Джованна Заппері.

Причина рішення

За даними, причиною відставки стали розбіжності з рішенням організаторів допустити участь Росії у виставці. Раніше журі заявляло, що не оцінюватиме роботи представників країн, щодо лідерів яких ведуться розслідування Міжнародного кримінального суду.

Конкретні держави не називалися, проте відомо, що МКС видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Реакція та наслідки

Після відходу журі організатори повідомили про перенесення церемонії вручення нагород.

Спочатку вона мала відбутися в день відкриття 9 травня, проте тепер її проведення заплановано на 22 листопада - дату закриття виставки.

Рішення про допуск Росії раніше викликало критику з боку України та представників Європейського союзу.

У Єврокомісії заявляли, що участь РФ може суперечити санкційній політиці.

Брюссель також попереджав про можливе скорочення фінансування. Зі свого боку, уряд Італії наголосив, що Венеціанська бієнале діє незалежно від позиції влади країни.

Зазначається, що участь Росії у виставці може стати першою з початку повномасштабного вторгнення в Україну.