Жумаділов подав у відставку з посади голови Агентства оборонних закупівель: хто його замінить

Осстаннім днем його роботи на посаді директора АОЗ має стати 31 серпня.

За словами Жумаділова, його місце в статусі в. о. займе колишній гендиректор "Медичних закупівель України" Олег Кльоц.

Зазначимо, раніше джерело з оборонної галузі зазначило РБК-Україна, що очільник АОЗ збирається у відставку через ситуацію з закупівлями.

Як розповів співрозмовник, у закупівлях зброї виникла проблема через незапущену нову процедуру. Міноборони намагалося перейти від прямих закупівель до тендерів за тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Однак нову систему так і не запустили, а стара процедура вже не працює.

У результаті Міноборони звинувачує АОЗ у бездіяльності, тоді як агентство заявляє, що готове проводити тендери, але чекає від відомства необхідні ТТХ.

Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель у березні 2025 року. Його призначив тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

До роботи в АОЗ Жумаділов керував "Медичними закупівлями України" та Державним оператором тилу. Агенція оборонних закупівель є спеціалізованою структурою Міноборони, яка займається закупівлями озброєння та військової техніки для ЗСУ.

Його призначення відбулося на тлі конфлікту навколо попередньої очільниці АОЗ Марини Безрукової. Умєров вирішив не продовжувати її повноваження, попри рішення наглядової ради.

Згодом уже сам Жумаділов опинився в центрі критики. Він звільнив свого заступника, колишнього директора НАБУ Артема Ситника, а також ліквідував створену ним систему контролю за закупівлями, яка мала запобігати придбанню зброї в обхід АОЗ.

У Центрі протидії корупції розкритикували ці рішення, припустивши, що таким чином могли намагатися забезпечити "зручний та лояльний контроль над агентством". В АОЗ пояснювали звільнення Ситника необхідністю оптимізації роботи.