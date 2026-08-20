Жумадилов подал в отставку с должности главы Агентства оборонных закупок: кто его заменит

Последним днем ​​его работы в должности директора АОЗ должно стать 31 августа.

По словам Жумадилова, его место в статусе и.о. о. займет бывший гендиректор "Медицинских закупок Украины" Олег Кльоц.

Отметим, ранее источник по оборонной отрасли отметил РБК-Украина, что глава АОЗ собирается в отставку из-за ситуации с закупками.

Как рассказал собеседник, в закупках оружия возникла проблема из-за незапущенной новой процедуры. Минобороны пыталось перейти от прямых закупок к тендерам по тактико-техническим характеристикам (ТТХ). Однако новая система так и не запущена, а старая процедура уже не работает.

В результате Минобороны обвиняет АОЗ в бездействии, в то время как агентство заявляет, что готово проводить тендеры, но ждет от ведомства необходимых ТТХ.

Жумадилов возглавил Агентство оборонных закупок в марте 2025 года. Его назначил тогдашний министр обороны Рустем Умеров.

До работы в АОЗ Жумадилов руководил "Медицинскими закупками Украины" и Государственным оператором тыла. Агентство оборонных закупок является специализированной структурой Минобороны, которая занимается закупками вооружения и военной техники для ВСУ.

Его назначение произошло на фоне конфликта вокруг предыдущей главы АОЗ Марины Безруковой. Умеров решил не продлевать ее полномочия, несмотря на решение наблюдательного совета.

Впоследствии уже сам Жумадилов оказался в центре критики. Он уволил своего заместителя, бывшего директора НАБУ Артема Сытника, а также ликвидировал созданную им систему контроля за закупками, которая должна была предотвращать приобретение оружия в обход АОЗ.

В Центре противодействия коррупции подвергли критике эти решения, предположив, что таким образом могли пытаться обеспечить "удобный и лояльный контроль над агентством". В АОЗ объясняли увольнение Сытника необходимостью оптимизации работы.