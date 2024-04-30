Жуки, сік дерев й не тільки: як вберегти авто від негативного впливу весняних факторів

Про те, чому важливо захищати автомобіль від пошкодження різного роду хімічними речовинами, особливо розповідати не варто. Зрозуміло, що уражені лак і фарбу рано чи пізно доведеться відновлювати, інакше на металі кузова почне розвиватись корозія і обсяг робіт (і витрат!) кратно збільшиться. Та й на декоративні деталі оздоблення, зокрема, хромовані, різного роду "хімія" впливає згубно.

Знаючи про це, багато хто з водіїв ховає машину від підозрілих кислотних дощів, не паркується поблизу хімічних підприємств, обирає лише дорогі шампуні і уникає автомийок з активною піною. А ось не менш “кислотні” атаки з боку дрібної живності і рослин ми звично ігноруємо. При тому що клопоту вони можуть завдати не менше.

Під деревами

Навесні, коли дерева і кущі починають розпускати листя і цвісти, слід дуже обережно ставитись до вибору місця паркування. Точніше, треба остерігатись залишати машину під деревами і кущами певних типів. А оскільки не всі з нас професійно знаються на породах та періодах цвітіння, навесні краще уникати паркування під кронами рослин, особливо – у спеку, коли лак та фарба на кузові пом’якшуються і дають “реактивам” змогу проникнути в себе і навіть під себе.

Шкоду лакофарбовому покриттю можуть завдати:

Сік (смола) дерев. В першу чергу липа, тополя, також – сосна, груша та інші;

Бруньки дерев. Найчастіше шкодять тополині бруньки, точніше, їхня клейка оболонка;

Суцвіття дерев та кущів. Деякі види рослин, відцвітаючи, вкривають все внизу дрібними квітками, кожна з яких залишає на машині маленьку клейку точку.

Причому вплив цієї природної агресії буває різним: сьогодні одну машину вона "помітить", іншу – ні, а наступного дня промаркує всі автівки без розбору. Багато що залежить від стадії цвітіння дерева, а найголовніше – температура, до якої розігріте покриття кузова. Саме через своє попереднє розм’якшення лак піддається впливу деревних соків. А після того висока температура додатково запікає смолу на поверхні, перетворюючи її на тверді краплини.

Комахи та жуки

Саме в теплу пору активуються різного роду комахи, яких ми на швидкості збираємо на свій капот, бампер і радіаторну решітку. Калібр їхній теж різний, але результат один: мальовничі різнокольорові цятки на фарбі передка. Організми цих жучків-павучків містять достатньо речовин, щоб після зіткнення з машиною бодай одна з них в’їлася у гарячу фарбу капота і залишилася на ньому назавжди. Причому часто у розм’якшений шар ЛФП проникає не тільки кольоровий пігмент, а й дрібні хітинові “запчастини” від жука.

Позитив у комашиній загрозі теж є: ця літаючи живність налипає на капот тільки під час швидкого руху трасою (або магістральним проспектом). А значить, ви знаєте, що оглядати капот і переднє облицювання треба на кожній зупинці.

Вплив птахів

Птахи труять наші машини буквально кислотою, яка присутня в їхньому посліді. Як результат – проникнення скрізь лак та фарбу, їхнє спучування, розтріскування, корозія металу. Все це спочатку може відбуватись на мікрорівні, майже непомітно, так що за кілька місяців власник і не зрозуміє, звідки у нього взялася та руда цятка на даху.

На щастя, наскрізною дія посліду буває не завжди, але прибирати його без затримок треба щоразу. Адже ми не знаємо, якої породи була конкретна зграя та яким було її ранкове меню. Тож обираючи місце навіть для нетривалої стоянки під рослинністю, зверніть увагу не лише на листя і квіти, а й на те, чи не ховається серед них хтось пернатий і ситий. Причому птахи – небезпека не сезонна, а можна сказати, цілорічна.

Як захистити кузов від плям

Якщо для вас важливо, щоб кузов протягом багатьох років залишався як новенький, перед теплим сезоном треба вжити запобіжних заходів для захисту ЛФП.

Чохол на машину . Радикальний засіб, який захистить машину від будь-яких речовин. Але є сенс вдягати його лише на час більш-менш тривалої стоянки, оскільки натягування і знімання потребує певних зусиль і часу. І перед покупкою вивчіть питання якості чохла, адже примітивний виріб сам псуватиме фарбу, натираючи на ній мікроподряпини чи створюючи таку небажану для авто сауну.

. Радикальний засіб, який захистить машину від будь-яких речовин. Але є сенс вдягати його лише на час більш-менш тривалої стоянки, оскільки натягування і знімання потребує певних зусиль і часу. І перед покупкою вивчіть питання якості чохла, адже примітивний виріб сам псуватиме фарбу, натираючи на ній мікроподряпини чи створюючи таку небажану для авто сауну. Твердий віск (воскова поліроль без абразиву). Восковий шар так званого твердого воску, нанесений на фарбу, протягом місяця-двох буде відштовхувати смоли, кислоту, деревний клей тощо. Та й відтерти забруднення з воскової “основи” буде простіше.

(воскова поліроль без абразиву). Восковий шар так званого твердого воску, нанесений на фарбу, протягом місяця-двох буде відштовхувати смоли, кислоту, деревний клей тощо. Та й відтерти забруднення з воскової “основи” буде простіше. Нанополіроль ("Рідке скло"). В принципі, це та сама воскова поліроль без абразиву, але на іншій, більш стійкій основі. З мінусів – ці препарати зазвичай наносять не самотужки, а в майстернях, бо технологія потребує певної ретельності.

Якщо коротко

Зрозуміло, що машину, яка перебуває у постійній експлуатації, не можна "на всі сто" уберегти від потрапляння на неї чогось небезпечного. Але головне при цьому – швидко прибрати невідому речовину з кузова. Адже пошуки відповідного сервісу означають втрату дорогоцінного часу, протягом якого агресивні речовини продовжують занурення в ЛФП вашої машини.

Тому навесні і влітку бажано тримати напоготові серветку і який-небудь засіб-очищувач з числа тих, що продаються на АЗС та в автомагазинах. В більшості випадків його буде достатньо, принаймні, для видалення основної маси “активної речовини” перед поїздкою до фахівців з автомакіяжу. Але знайте, що в принципі існують спеціалізовані препарати, зокрема, для видалення слідів деревних бруньок, і у великому місті придбати їх нескладно.