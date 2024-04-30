Жуки, сок деревьев и не только: как уберечь авто от негативного влияния весенних факторов

О том, почему важно защищать автомобиль от повреждения разного рода химическими веществами, особо рассказывать не стоит. Разумеется, пораженные лак и краску рано или поздно придется восстанавливать, иначе на металле кузова начнет развиваться коррозия и объем работ (и затрат!) кратно увеличится. Да и на декоративные детали отделки, в частности, хромированные, разного рода "химия" влияет губительно.

Зная об этом, многие водители прячут машину от подозрительных кислотных дождей, не паркуются вблизи химических предприятий, выбирают только дорогие шампуни и избегают автомоек с активной пеной. А вот не менее "кислотные" атаки со стороны мелкой живности и растений мы привычно игнорируем. При том что хлопот они могут доставить не меньше.

Под деревьями

Весной, когда деревья и кустарники начинают распускать листья и цвести, следует очень осторожно относиться к выбору места парковки. Вернее, надо остерегаться оставлять машину под деревьями и кустарниками определенных типов. А поскольку не все из нас профессионально разбираются в породах и периодах цветения, весной лучше избегать парковки под кронами растений, особенно в жару, когда лак и краска на кузове смягчаются и дают "реактивам" возможность проникнуть в себя и даже под себя.

Вред лакокрасочному покрытию могут нанести:

Сок (смола) деревьев. В первую очередь липа, тополь, также – сосна, груша и другие;

Почки деревьев. Чаще вредят тополиные почки, точнее, их клейкая оболочка;

Соцветия деревьев и кустов. Некоторые виды растений, отцветая, покрывают все внизу мелкими цветками, каждый из которых оставляет на машине маленькую клейкую точку.

Причем влияние этой природной агрессии бывает разным: сегодня одну машину она "пометит", другую – нет, а на следующий день промаркирует все автомобили без разбора. Многое зависит от стадии цветения дерева, а самое главное – температура, до которой разогрето покрытие кузова. Именно из-за своего предварительного размягчения лак подвергается воздействию древесных соков. А после этого высокая температура дополнительно запекает смолу на поверхности, превращая ее в твердые капли.

Насекомые

Именно в теплое время активируются разного рода насекомые, которых мы на скорости собираем на свой капот, бампер и радиаторную решетку. Калибр их тоже разный, но результат один: живописные разноцветные пятнышки на краске передка. Организмы этих жучков-паучков содержат достаточно веществ, чтобы после столкновения с машиной хоть одно из них въелось в горячую краску капота и осталось на нем навсегда. Причем часто в размягченный слой ЛКП проникает не только цветной пигмент, но и мелкие хитиновые “запчасти” от жука.

Позитив в мурашиной угрозе тоже есть: эта летающая живность налипает на капот только во время быстрого движения по трассе (или по магистральному проспекту). А значит, вы знаете, что осматривать капот и переднюю облицовку нужно на каждой остановке.

Следы и помёт

Птицы травят наши машины буквально кислотой, присутствующей в их помете. Как результат – проникновение насквозь в лак и краску, их вспучивание, растрескивание, коррозия металла. Все это поначалу может происходить на микроуровне, почти незаметно, так что через несколько месяцев владелец и не поймет, откуда у него взялась то рыжее пятно на крыше.

К счастью, "сквозное" действие помета бывает не всегда, но убирать его без задержек нужно каждый раз. Ведь мы не знаем, какой породы была конкретная стая и каким было ее утреннее меню. Поэтому, выбирая место даже для непродолжительной стоянки под растительностью, обратите внимание не только на листья и цветы, но и на то, не прячется ли среди них кто-то пернатый и сытый. Причем птицы – опасность не сезонная, а можно сказать, круглогодичная.

Как защитить кузов от пятен

Если вам важно, чтобы кузов в течение многих лет оставался как новенький, перед теплым сезоном нужно принять меры для защиты ЛКП.

Чехол на машине . Радикальное средство, которое оградит машину от любых веществ. Но есть смысл одевать его лишь перед более или менее длительной стоянкой, поскольку натягивание и снятие требует определенных усилий и времени. И перед покупкой изучите вопросы качества чехла, ведь примитивное изделие само портит краску, натирая на ней микроцарапины или создавая такую нежелательную для авто сауну.

. Радикальное средство, которое оградит машину от любых веществ. Но есть смысл одевать его лишь перед более или менее длительной стоянкой, поскольку натягивание и снятие требует определенных усилий и времени. И перед покупкой изучите вопросы качества чехла, ведь примитивное изделие само портит краску, натирая на ней микроцарапины или создавая такую нежелательную для авто сауну. Твердый воск (восковая полироль без абразива). Восковый слой так называемого твердого воска, нанесенный на краску, в течение месяца-двух будет отталкивать смолы, кислоту, древесный клей и т.д. Да и оттереть загрязнение с восковой "основы" будет проще.

(восковая полироль без абразива). Восковый слой так называемого твердого воска, нанесенный на краску, в течение месяца-двух будет отталкивать смолы, кислоту, древесный клей и т.д. Да и оттереть загрязнение с восковой "основы" будет проще. Нанополироль ("Жидкое стекло"). В принципе, это та самая восковая полироль без абразива, но на другой, более стойкой основе. Из минусов – эти препараты обычно наносят не своими силами, а в мастерских, потому что технология требует определенного усердия.

Если коротко

Понятно, что находящуюся в постоянной эксплуатации машину нельзя "на все сто" уберечь от попадания на нее чего-то опасного. Но главное при этом – быстро убрать неизвестное вещество с кузова. Ведь поиски подходящего сервиса означают потерю драгоценного времени, в течение которого агрессивные вещества продолжают проникновение в ЛКП вашей машины.

Поэтому весной и летом желательно держать наготове салфетку и какое-нибудь средство-очиститель из числа продающихся на АЗС и в автомагазинах. В большинстве случаев его будет достаточно, по крайней мере, для удаления основной массы активного вещества перед поездкой к специалистам по автомакияжу. Но знайте, что в принципе существуют специализированные препараты, в частности для удаления следов древесных почек, и в большом городе приобрести их несложно.