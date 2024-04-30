Жуки, сок деревьев и не только: как уберечь авто от негативного влияния весенних факторов

Бывает очень обидно, когда милые создания типа птиц, жучков и цветущих растений оставляют на машине "памятные" отметины. Причем для удаления этих следов иногда приходится потратить кучу времени и денег. Как не стать жертвой таких весенних атак?
О том, как уберечь машину от весеннего воздействия со стороны флоры и фауны, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и Autocar.
О том, почему важно защищать автомобиль от повреждения разного рода химическими веществами, особо рассказывать не стоит. Разумеется, пораженные лак и краску рано или поздно придется восстанавливать, иначе на металле кузова начнет развиваться коррозия и объем работ (и затрат!) кратно увеличится. Да и на декоративные детали отделки, в частности, хромированные, разного рода "химия" влияет губительно.
Зная об этом, многие водители прячут машину от подозрительных кислотных дождей, не паркуются вблизи химических предприятий, выбирают только дорогие шампуни и избегают автомоек с активной пеной. А вот не менее "кислотные" атаки со стороны мелкой живности и растений мы привычно игнорируем. При том что хлопот они могут доставить не меньше.
Весной, когда деревья и кустарники начинают распускать листья и цвести, следует очень осторожно относиться к выбору места парковки. Вернее, надо остерегаться оставлять машину под деревьями и кустарниками определенных типов. А поскольку не все из нас профессионально разбираются в породах и периодах цветения, весной лучше избегать парковки под кронами растений, особенно в жару, когда лак и краска на кузове смягчаются и дают "реактивам" возможность проникнуть в себя и даже под себя.
Причем влияние этой природной агрессии бывает разным: сегодня одну машину она "пометит", другую – нет, а на следующий день промаркирует все автомобили без разбора. Многое зависит от стадии цветения дерева, а самое главное – температура, до которой разогрето покрытие кузова. Именно из-за своего предварительного размягчения лак подвергается воздействию древесных соков. А после этого высокая температура дополнительно запекает смолу на поверхности, превращая ее в твердые капли.
Именно в теплое время активируются разного рода насекомые, которых мы на скорости собираем на свой капот, бампер и радиаторную решетку. Калибр их тоже разный, но результат один: живописные разноцветные пятнышки на краске передка. Организмы этих жучков-паучков содержат достаточно веществ, чтобы после столкновения с машиной хоть одно из них въелось в горячую краску капота и осталось на нем навсегда. Причем часто в размягченный слой ЛКП проникает не только цветной пигмент, но и мелкие хитиновые “запчасти” от жука.
Позитив в мурашиной угрозе тоже есть: эта летающая живность налипает на капот только во время быстрого движения по трассе (или по магистральному проспекту). А значит, вы знаете, что осматривать капот и переднюю облицовку нужно на каждой остановке.
Птицы травят наши машины буквально кислотой, присутствующей в их помете. Как результат – проникновение насквозь в лак и краску, их вспучивание, растрескивание, коррозия металла. Все это поначалу может происходить на микроуровне, почти незаметно, так что через несколько месяцев владелец и не поймет, откуда у него взялась то рыжее пятно на крыше.
К счастью, "сквозное" действие помета бывает не всегда, но убирать его без задержек нужно каждый раз. Ведь мы не знаем, какой породы была конкретная стая и каким было ее утреннее меню. Поэтому, выбирая место даже для непродолжительной стоянки под растительностью, обратите внимание не только на листья и цветы, но и на то, не прячется ли среди них кто-то пернатый и сытый. Причем птицы – опасность не сезонная, а можно сказать, круглогодичная.
Если вам важно, чтобы кузов в течение многих лет оставался как новенький, перед теплым сезоном нужно принять меры для защиты ЛКП.
Понятно, что находящуюся в постоянной эксплуатации машину нельзя "на все сто" уберечь от попадания на нее чего-то опасного. Но главное при этом – быстро убрать неизвестное вещество с кузова. Ведь поиски подходящего сервиса означают потерю драгоценного времени, в течение которого агрессивные вещества продолжают проникновение в ЛКП вашей машины.
Поэтому весной и летом желательно держать наготове салфетку и какое-нибудь средство-очиститель из числа продающихся на АЗС и в автомагазинах. В большинстве случаев его будет достаточно, по крайней мере, для удаления основной массы активного вещества перед поездкой к специалистам по автомакияжу. Но знайте, что в принципе существуют специализированные препараты, в частности для удаления следов древесных почек, и в большом городе приобрести их несложно.
Напомним, недавно РБК-Украина давало советы, как выбрать и безопасно установить багажник на крышу автомобиля.